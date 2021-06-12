الضرائب تصدر قرارا عن استخدام تطبيق المحمول في "الفاتورة الإلكترونية"

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهات من الدكتور محمد معيط وزير المالية بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مما يعود بالفائدة والنفع على الممولين، وكذلك توجيهاته بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمجتمع الضريبي.

وأشار رئيس المصلحة، إلى صدور قرار رقم (233) لسنة ٢٠٢١ بشأن معايير استخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير.

وأوضح عبد القادر، أنه وفقًا لهذا القرار فإنه يُسمح بإستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتي تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن ( ERP System ) ، ولكن عليها الإلتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه يُسمح بإستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن ( ERP System ) ، وذلك بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار ، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.

وأكد عبد القادر، أنه يمكن لهذه الشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com للرد على كافة الإستفسارات لديها ، مضيفًا أن الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .

يذكر أنه صدر قرار عن بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين المسجلين بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولي المهن الحرة ( بمدينة نصر ) إعتباراً من 15/9/2021 ، ويتم إرسال بيانات التسجيل على المنظومة على الإيميلات التالية مركز متوسطي الممولين MTC-einv@eta.gov.eg ومركز كبار ممولي المهن الحرة LPC-einv@eta.gov.eg.