البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.31%، إلى مستوى 10621 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضي، بنسبة بلغت 0.72%، إلى مستوى 10588 نقطة.