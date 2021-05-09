البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:27 ص الأحد 09 مايو 2021
البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.31%، إلى مستوى 10621 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضي، بنسبة بلغت 0.72%، إلى مستوى 10588 نقطة.

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