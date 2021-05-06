أسعار الذهب العالمية تصعد مع بداية جلسة اليوم الخميس

09:54 ص الخميس 06 مايو 2021
أسعار الذهب العالمية تصعد مع بداية جلسة اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر الأوقية 1792.7 دولار ارتفاع نسبته 0.33%، في الساعة 9:39 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، مقارنة بأمس.

وسجلت أسعار الذهب بختام جلسة أمس 1785.5 دولار.

أسعار الذهب العالمية الذهب أسعار الذهب دولار

الخبر التالى:

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 232905

    عدد المصابين

  • 174217

    عدد المتعافين

  • 13655

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا