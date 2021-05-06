أسعار الذهب العالمية تصعد مع بداية جلسة اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر الأوقية 1792.7 دولار ارتفاع نسبته 0.33%، في الساعة 9:39 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، مقارنة بأمس.

وسجلت أسعار الذهب بختام جلسة أمس 1785.5 دولار.