أسعار الذهب العالمية تصعد مع بداية جلسة اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر الأوقية 1792.7 دولار ارتفاع نسبته 0.33%، في الساعة 9:39 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، مقارنة بأمس.
وسجلت أسعار الذهب بختام جلسة أمس 1785.5 دولار.
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