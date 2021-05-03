أسعار الذهب ترتفع عالميا في بداية جلسة اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
صعدت أسعار الذهب العالمية في بداية جلسة اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر الأوقية 1780.4 دولار بصعود نسبته 0.64%، مقارنة بجلسة الجمعة الماضية.
وسجلت أسعار الذهب بختام جلسة الجمعة 1769.1 دولار.
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