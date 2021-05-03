أسعار الذهب ترتفع عالميا في بداية جلسة اليوم الاثنين

09:58 ص الإثنين 03 مايو 2021
أسعار الذهب ترتفع عالميا في بداية جلسة اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية في بداية جلسة اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر الأوقية 1780.4 دولار بصعود نسبته 0.64%، مقارنة بجلسة الجمعة الماضية.

وسجلت أسعار الذهب بختام جلسة الجمعة 1769.1 دولار.

أسعار الذهب أسعار الذهب العالمية الدولار

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