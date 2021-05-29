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ارتفاع البطاطس والكوسة.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

10:11 ص السبت 29 مايو 2021
ارتفاع البطاطس والكوسة.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والكوسة والباذنجان والملوخية، بينما تراجعت أسعار الفلفل الرومي، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 1.75 جنيه و4.25 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.25 جنيه.

الملوخية بين 2 و4 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور البطاطس الكوسة

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