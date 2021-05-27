بعدما قفزت ألف جنيه للطن في مايو.. هل تتراجع أسعار الحديد الشهر المقبل؟

كتبت- شيرين صلاح:

توقع متعاملون في قطاع الحديد أن تتراجع أسعار حديد التسليح بالسوق المحلي خلال الشهر المقبل، وذلك بعد هدوء أسعار الخامات بالبورصات العالمية ومحاولات من الصين من تحجيم ارتفاع الأسعار بالبورصات.

وكثفت الصين من حملتها التي استمرت لأسابيع من أجل تحجيم طفرة أسعار المواد الخام، وتعهدت بفرض عقوبات شديدة على من ينتهك القواعد الخاصة بالمضاربات المفرطة ونشر أخبار كاذبة، بحسب وكالة بلومبرج.

ونجحت الحملة في كبح أسعار المعادن بكافة الأسواق، وانخفض الصلب بأكثر من 5% فيما تراجع خام الحديد للحد الأدنى المسموح به في التداولات اليومية.

وكانت أسعار خامات الحديد قفزت بالبورصات العالمية خلال الشهر الجاري، وذلك بعد زيادة الطلب على الخام، ما انعكس على الأسعار في مصر، حيث زاد سعر طن الحديد نحو ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الخامات بالبورصات العالمية توقفت عن الزيادة خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يتبع هذا الاستقرار تراجع الأسعار بالأسواق خاصة في ظل وجود مخزون كبير عند التجار بالمخازن.

ووفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، سجل سعر طن البليت بالبورصات العالمية خلال الأسبوع الجاري نحو 730 دولارا، وهو نفس سعر الطن الأسبوع السابق.

وسجل سعر طن الخردة نحو 12 دولارا، وسجل سعر طن حديد التسليح نحو 800 دولار.

واتفق خالد الدجوي، رئيس شركة الماسة للصلب، مع الزيني، حيث قال لمصراوي إن أسعار الخامات بالبورصات العالمية بدأت في الهدوء لتستقر على المستويات التي وصلت إليها بعد الارتفاعات التي شهدتها منذ بداية الشهر الجاري.

وتابع الدجوي أن محاولات الصين كبح ارتفاع أسعار الخام بالبورصات العالمية قد يؤدي إلى تراجع الخام للتراجع مرة أخرى، لذا من المتوقع تراجع الأسعار بالسوق المحلي الشهر المقبل.

وذكر أن حالة السوق لا تسمح بأي زيادات أخرى، مشيرا إلى أن هناك ركودا كبيرا في السوق حتى الآن.

وبحسب الزيني، يتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا بين 14200 و14600 جنيه، ويتراوح متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بين 14400 و14800 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.