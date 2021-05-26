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قفزة في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

12:52 م الأربعاء 26 مايو 2021
قفزة في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام 8 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 818 جنيهًا مقابل 810 جنيهات، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 701 جنيه للجرام، وعيار 24 نحو 935 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6444 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 7.1 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.38%؛ ليسجل سعر الأوقية 1906.4 دولار، في الساعة 12:34 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب عيار 21 ضعيار 18 سعر جرام الذهب

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