وزير البترول: مبيعات الغاز الطبيعي شهدت طفرة بعد مبادرة "إحلال السيارات"

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مبيعات الغاز الطبيعي للسيارات شهدت طفرة خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف الملا، خلال الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيارات للعام المالي 2020-2021، أن هذه الطفرة لم تكن لتتحقق إلا بفضل الزخم والدعم الذي أضفته المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي والاهتمام الحكومي المستمر بالتوسع في هذا المجال.

وذكر أن نشاط استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات شهد تنامياً واضحاً سواء في الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز أو الاستفادة من المبادرة الرئاسية المتميزة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات تعمل بالغاز.

وأشار الوزير إلى أن ما تحقق فى هذا المشروع وخاصة فيما يخص زيادة عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي يوازي بالأرقام ما كان يتحقق من قبل في سنوات.

وأطلقت الحكومة مبادرة خلال العام الجاري لإحلال سيارات جديدة مجمعة محليا بنسبة مكون محلي 45% تعمل بالغاز الطبيعي محل السيارات المتقادمة التي مر على صنعها 20 سنة وذلك من خلال التقسيط على فترة تصل إلى 10 سنوات بفائدة 3% سنويا.

وأوضح وزير البترول أن الدولة المصرية التي حققت نقلة نوعية في الإدارة الاقتصادية الكفء لمشروعاتها دعمت هذا التوسع بخطواتها الاستباقية وعلى رأسها تصحيح التشوهات السعرية في سوق المنتجات البترولية والتي كانت بمثابة حجر عثرة في طريق أي تطوير وتحديث لخطط العمل والإنتاج.

وطالب الملا فريق العمل المختص بتنفيذ برنامج التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود في السيارات، والاستمرار في تنفيذ سياسات الوزارة في تدعيم التوسع في هذا النشاط من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة أو تعظيم المكون المحلي في تنفيذ خطة زيادة محطات تموين السيارات بالغاز لمواكبة التوسع المتوقع فيه وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه ذلك وعلى رأسها جائحة كورونا.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

وشهد الاجتماع مناقشة الاعتماد على عدد من شركات توصيل الغاز للمنازل وشركات المشروعات والصيانة البترولية في تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات الخاصة بمحطات التموين بالغاز على غرار ما حققته غاز مصر وبتروجت من نجاحات.

ووجه الوزير بالتدريب الكامل للكوادر التي يتم اختيارها من تلك الشركات، وأن تقوم بتنفيذ أعمالها تحت إشراف كامل من شركتي غازتك وكارجاس للاستفادة بما لدى كوادرهما من خبرات متميزة في هذا المجال.

وحضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس شركة إيجاس، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية.

كما حضر الاجتماع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر، والمهندس أحمد فؤاد رئيس شركة بترومنت.