أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة بلغت 0.31%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ووفقًا لبيانات الوكالة، صعدت أسعار الذهب إلى 1905.1 دولار في تمام الساعة 9:33 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام تعاملات أمس نحو 1881.45 دولار.
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