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أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:09 ص الأربعاء 26 مايو 2021
أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة بلغت 0.31%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، صعدت أسعار الذهب إلى 1905.1 دولار في تمام الساعة 9:33 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام تعاملات أمس نحو 1881.45 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب دولار الذهب

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