الحكومة تعلن موعد صرف مرتبات مايو للموظفين بالدولة



كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية غدا الأحد، صرف مرتبات شهر مايو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر مايو الجاري، حيث تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام.

وقالت الوزارة في بيان سابق إنها ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل من هذه الوزارات والهيئات في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من يوم الأحد 23 مايو 2021.

وبحسب بيان سابق، قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر مايو 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

الأحد 23 مايو

وذكر بسيوني أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأحد 23 مايو، والتي تشمل الآتي: وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول.

كما تشمل الجهات التي ستصرف مرتبات العاملين بها يوم الأحد: مديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.وتشمل هذه الجهات أيضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

الاثنين 24 مايو

ووفقا لبسيوني، سيتم بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 20 وزارة وهيئة يوم الاثنين 24 مايو، والتي تشمل وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

ومن بين هذه الجهات أيضا القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الثلاثاء 25 مايو

كما ستبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 13 وزارة وهيئة، يوم الثلاثاء 25 مايو، والتي تتضمن وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.وتتضمن هذه الجهات أيضا الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الإدارية التي لم تصرف رواتب العاملين بها في اليومين السابقين على هذا اليوم.

كما أتاحت وزارة المالية يومي 26 و27 مايو للجهات الحكومية التي لم تتمكن من بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بها في الأيام الثلاثة الأساسية لصرف المرتبات.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.وأهاب بسيوني بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.