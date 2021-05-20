"أوراسكوم كونستراكشون" تنقل 5.6% من أسهمها لطليقة بيل جيتس

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون نقل ملكية نحو 6 ملايين و524.4 ألف سهم سهم من الأسهم المملوكة لشركة "كاسكيد انفستمنت" في رأسمال الشركة لصالح ميليندا جيتس، طليقة رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت بنسبة 5.6% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

وقالت أوراسكوم، في بيان لها اليوم الخميس للبورصة، إنه بعد هذا التحويل لم تعد كاسكيد انفستمنت، المملوكة لبيل جيتس، تمتلك أي أسهم في شركة أوراسكوم كونستراكشون، وإنه قبل هذا التحويل لم يكن لدى ميليندا جيتس أي مصلحة مباشرة في شركة أوراسكوم كونستراكشون.

وأضافت أنه لا يوجد سعر مرتبط بشراء هذه الأسهم، وأنه بعد هذا التحويل أصبحت ميليندا جيتس تمتلك حصة مباشرة تمثل 5.6% من إجمالي أسهم أوراسكوم كونستراكشون، وحصة غير مباشرة تبلغ نحو 263.4 ألف سهم بنسبة 0.2% من خلال مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان بيل وميليندا جيتس أنهما اتخذا قرارا للطلاق، وهو ما يتبعه حصول ميليندا على حصة من ثروة العائلة.

وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، وهي مقيدة في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية.