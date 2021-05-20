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أسعار الذهب العالمية ترتفع في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس

10:17 ص الخميس 20 مايو 2021
أسعار الذهب العالمية ترتفع في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.26% في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، بحسب وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1874.4 دولار في الساعة 10:10 بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر الأوقية 1869.6 دولار بختام جلسة أمس.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب الدولار

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