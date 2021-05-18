تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و25 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 65 و76 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.