توقعات بارتفاع أسعار الحديد للمرة الرابعة هذا الشهر مع زيادة الخام عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

توقع متعاملون في قطاع الحديد أن ترتفع أسعار حديد التسليح بالسوق المحلي للمرة الرابعة خلال شهر مايو الجاري، وذلك تأثراً بارتفاعات جديدة متوقعة لأسعار الخامات عالمياً.

وارتفعت أسعار حديد التسليح في السوق المحلي ثلاث مرات خلال شهر مايو الجاري بقيمة إجمالية نحو ألف جنيه للطن الواحد حتى الآن.

وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الخام بالبورصات العالمية مع زيادة الطلب على الخام، وبالتالي سينتج عنه ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلي.

وبحسب حنفي ارتفع سعر طن خام الخردة بالبورصات العالمية خلال أسبوع إلى 502 دولارا مقابل 488 دولارا الأسبوع السابق، وزاد سعر طن البليت إلى 730 دولارا مقابل 650 دولارا، وطن الحديد إلى 755 دولارا مقابل 750 دولارا.

وتوقع خالد الدجوي رئيس شركة الماسة للصلب، زيادة أسعار حديد التسليح بالسوق المحلي بقيمة لا تقل عن 400 جنيه أو أكثر للمرة الرابعة خلال شهر مايو الجاري.

وبحسب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع ارتفع بشركة حديد عز إلى 14600 جنيه، كما زاد سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 14500 جنيه.

وارتفع سعر طن الحديد بشركة بشاي للصلب تسليم أرض المصنع إلى 14050 جنيهًا مقابل 13600 جنيه، كما ارتفع سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب تسليم أرض المصنع إلى 14500 جنيه.

وكانت أسعار خامات الحديد قفزت بالبورصات العالمية خلال الشهر الجاري، وذلك بعد زيادة الطلب على الخام.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

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