تعرف على أسعار الذهب اليوم.. وموعد العمل بمحلات الصاغة

02:08 م الأحد 16 مايو 2021
تعرف على أسعار الذهب اليوم.. وموعد العمل بمحلات الصاغة

أسعار الذهب

كتبت - شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وتغلق البورصة العالمية تداولاتها يومي السبت والأحد، فيما تغلق محلات الصاغة اليوم، تزامنا مع إجازة عيد الفطر، لتفتح أبوابها غدا الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 793 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 906 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6346 جنيهًا.

وأنهى الذهب، تعاملات الأسبوع الماضي، منتعشا من أدنى مستوى في أسبوع، مع تعزز جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد تراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وخلال تعاملات الجمعة الماضي، ارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.5% إلى 1824.89 دولار للأونصة، منتعشا من أدنى مستوى منذ السادس من مايو 1808.44 دولار، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% ليتحدد سعر التسوية عند 1824 دولارا.

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