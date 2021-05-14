بعد زيادة المواد الخام.. هل ترتفع أسعار الأجهزة المنزلية في الأسواق بعد العيد؟



كتبت- شيرين صلاح:

توقع مصنعون وتجار، زيادة أسعار الأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، والتي تشمل المعادن مثل الألومنيوم والصاج.

وارتفعت أسعار جميع الخامات بالبورصات العالمية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد خفض الصين إنتاجها من الصلب، بالإضافة إلى زيادة الطلب من قبلها على المعادن الأخرى مثل الألومنيوم والصاج التي تدخل في صناعة العديد من السلع.

وزاد سعر طن الحديد بمصر بعد زيادة أسعار الخامات حوالي 500 جنيه للطن، كما زاد سعر طن الألومنيوم 5 الآف جنيه، وارتفع سعر طن الصاج بنحو ألفي جنيه، وفقا لقول مصادر تحدثت لمصراوي.

وتستورد مصر مستلزمات إنتاج لصناعة منتجاتها النهائية بنسبة تزيد عن 95% وتستورد الباقي أجهزة تامة الصنع، وفقا لقول أشرف هلال رئيس غرفة الأجهزة المنزلية في وقت سابق لمصراوي.

وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الخامات بالبورصات العالمية يؤثر على أسعار المنتجات النهائية بالسوق المحلي، خاصة أن نسبة زيادة المعادن الأخيرة كبيرة.

وهو ما اتفق معه المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قائلا إن زيادة الخامات بالبورصات ستؤثر على سعر المنتج النهائي بالارتفاع بالأسواق.

وأضاف المهندس، إلى أن نسبة الزيادة لم يتم تحديدها حتى الآن، مشيرا أن الصناع سيناقشون خلال الفترة الحالية لتقدير نسبة الزيادة في كل منتج على حسب نوع المعدن ونسبة الذي يدخل في تكوين السلعة.

وأوضح المهندس، أن نسبة الزيادات بالخامات العالمية وخاصة خلال الفترة الأخيرة لن يستطيع الصانع أن يتحملها دون زيادة سعر السلعة النهائية.

وأضاف مبروك، أن نسبة الزيادة في كل منتج سيتم تحديدها والإعلان عنها بعد العيد.

وذكر مبروك، أنه "على قدر الإمكان سيحاول الصناع ألا تكون نسبة الزيادة كبيرة بالمنتج النهائي، وخاصة أن السوق لا يتحمل زيادات بالأسعار حاليا في ظل استمرار أزمة كورونا".

وعاني سوق الأجهزة المنزلية من ركود كبير منذ فترة كبيرة في حالة البيع والشراء بسبب أزمة كورونا وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، وفقا لقول أشرف هلال في وقت سابق.