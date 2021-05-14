قفزة في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات ثاني أيام العيد

01:15 م الجمعة 14 مايو 2021
قفزة في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات ثاني أيام العيد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليرتفع الجرام 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 794 جنيهًا مقابل 788 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 907 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6352 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 7.03 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.38% خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام جلسة أمس، ليسجل سعر الأوقية 1833.7 دولار، في الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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