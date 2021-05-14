تراجع ملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة ثاني أيام عيد الفطر



كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات بين 10 قروش وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الجمعة ثاني أيام عيد الفطر، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل بين 10 قروش و25 قرشا، وفقا لبيانات موقع العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.9 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البصل بين 1.5 و3.8 جنيه، بزيادة 10 قروش.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الملوخية بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.