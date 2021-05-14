أسعار الذهب العالمي ترتفع في بداية جلسة اليوم الجمعة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.37% في بداية تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بنهاية جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة بلغ سعر أوقية الذهب 1833.4 دولار في الساعة 9:52 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات أمس 1826.7 دولار.