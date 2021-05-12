بعد تراجعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند أسعار أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 972 جنيهًا وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 905 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بنحو جنيهين في السوق المحلي بالأمس.