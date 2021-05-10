377 % زيادة في صافي أرباح شركة أوراسكوم للتنمية خلال الربع الأول من 2021

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة أوراسكوم للتنمية مصر ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 377.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي نشرتها البورصة المصرية اليوم الاثنين، سجلت أوراسكوم للتنمية مصر صافي أرباح بعد الضرائب بنحو 438.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل نحو 91.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت نحو 1.460 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 903.8 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة 61.5%.

ووصل مجمل ربح الشركة إلى 534.1 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 171.7 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 211.1%.

وبلغت أرباح الشركة الأخرى في الربع الأول من 2021 نحو 82.3 مليون جنيه مقابل نحو 25.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 224%.

وقالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، في بيان لها اليوم، إنها بدأت عام 2021 بنتائج تشغيلية ومالية قوية على الرغم من التأثير السلبي لانتشار جائحة كورونا وخاصة تأثيره على قطاع الفنادق.

وأضافت أن النمو القوي خلال الربع الأول من العام كان مدفوعًا بزيادة كبيرة في أداء قطاع العقارات.

وأرجعت الشركة الزيادة الملحوظة في إيرادات النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 1.2 مليار جنيه بزيادة 156.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وقالت الشركة إنها تمكنت من تحقيق المزيد من المدخرات في تكاليف التمويل، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على "Libor" و"Corridor"، حيث انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 11.9٪ لتصل إلى 70.1 مليون جنيه خلال الربع الأول 2021 مقابل 79.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وأضافت أن الرصيد النقدي للشركة ارتفع بنسبة 22.4% خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2021 مقابل 2 مليار جنيه في نهاية عام 2020.

وبلغ رصيد قروض الشركة في نهاية مارس الماضي 3.5 مليار جنيه، وصافي الدين مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بحسب بيان الشركة.

وذكرت أوراسكوم للتنمية مصر أن التدفقات النقدية من عمليات التشغيل ارتفعت بنسبة 26.8% لتصل إلى 396.3 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2021 مقابل 312.5 مليون جنيه خلال الربع الأول 2020.

قطاع العقارات

قالت الشركة إن قطاع العقارات واصل أداءه القوي خلال الربع الأول من عام 2021، حيث ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 37% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2020.

وأضافت أن المبيعات العقارية خلال الربع الأول 2020 تضمنت 301.4 مليون جنيه من المبيعات التجارية (عائدات الأراضي الناتجة عن اتفاقيات المدارس) في مشروع "O West"، وأنه باستبعاد تلك الإيرادات من المبيعات التجارية، يرتفع صافي المبيعات العقارية بنسبة 70.6% خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة النمو في المبيعات العقارية خلال الفترة المذكورة إلى انتعاش عمليات شراء العقارات بالإضافة إلى زيادة الطلب على السكن الثانوي في منطقة البحر الأحمر، حيث ارتفع إجمالي عدد الوحدات التي تم التعاقد عليها بنسبة 47.9% لتصل إلى 355 وحدة في خلال الربع الأول 2021.

وتعتبر الجونة أكبر مساهم في المبيعات الجديدة للمجموعة بنسبة 48% من المبيعات، تليها "O West" بنسبة 37%، ثم مكادي هايتس بنسبة 15%، بحسب الشركة التي أشارت إلى أنها تمكنت من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات، حيث ارتفع متوسط السعر في الجونة بنسبة 12.5%، وفي "O West" بنسبة 24.8%، وفي مكادي هايتس بنسبة 69.6% مقارنة بالربع الأول 2020.

وارتفعت إجمالي الإيرادات العقارية للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 156.2% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 461 مليون جنيه في الربع الأول من 2020، وهو ما أرجعته الشركة إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات منذ بداية العام.

وذكرت الشركة أن إجمالي الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2025 ارتفع بنسبة 21% لتصل إلى 9.6 مليار جنيه خلال الربع الأول 2021 مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الربع الأول 2020.

وأشارت إلى أن معدل إلغاء الحجوزات سجل 4٪ فقط من إجمالي المبيعات وهناك تأخر في سداد الأقساط بنسبة 3%.

قطاع الفنادق

قالت المجموعة إنه على الرغم من تأثر نتائج قطاع الفنادق بانتشار جائحة كورونا، فإنها اتبعت العديد من مبادرات خفض تكاليف التشغيل وتخفيف تأثير الاضطرابات على السيولة.

وأضافت أنه ما زالت النتائج المالية والتشغيلية لقطاع الفنادق خلال الربع الأول 2021 متأثرة بشدة نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا منذ مارس 2020. واستمر التأثير على أداء قطاع الفنادق خلال عام 2021 نتيجة انخفاض السفر الدولي، موضحة أن أعمال قطاع الفنادق تعتمد حالياً بشكل كبير على السياحة المحلية.

وسجلت إيرادات قطاع الفنادق 95.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 265 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، بحسب الشركة.

وذكرت الشركة أنها استجابت لهذه الظروف بخطة حازمة لخفض تكاليف تشغيل الفنادق مؤقتًا، مما يخفف من تأثير الاضطرابات على سيولة الفنادق، كما طبقت عددا من الإجراءات والقواعد الصحية التي تعزز توفير الإقامة الآمنة للنزلاء والعاملين.

وأشارت الشركة إلى أنها تستهدف حاليًا تطوير سياسة المبيعات بقطاع الفنادق، حيث تعيد التركيز على السوق المحلية. بينما تظل عمليات الإغلاق متبعة في بعض الأسواق الرئيسية الأوروبية، فمن الصعب تقديم إرشادات قصيرة المدى حول أداء القطاع.

وتابعت: "لا تزال الإدارة متفائلة وواثقة من أن الإسراع من نشر اللقاحات العالمية سيؤدي إلى عودة السفر مجدداً".

أداء مدينة الجونة

قالت الشركة إن مدينة الجونة سجلت ارتفاعا في صافي المبيعات العقارية بنسبة 124.1% لتصل إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من 2021 مقابل 448.9 مليون جنيه في الربع الأول من 2020، وبلغ عدد الوحدات المتعاقد عليها 87 وحدة مقارنة بـ 52 وحدة في الربع الأول من عام 2020.

وأضافت أنها تمكنت من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 12.5% ليصل إلى 60.856 ألف جنيه للمتر المربع مقابل 54.105 ألف جنيه في الربع الأول من 2020، مشيرة إلى أن النمو المضاعف في المبيعات يرجع إلى الاستفادة من زيادة الطلب نتيجة الإقامة الممتدة أثناء الإغلاق.

وارتفعت الإيرادات العقارية لمدينة الجونة بنسبة 83.2% لتصل إلى 707.9 مليون جنيه في الربع الأول من عام من 2021 مقابل 386.5 مليون جنيه في الربع الأول من 2020.

وذكرت الشركة إن قطاع فنادق الجونة لا يزال متأثرًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا ولا تزال الفنادق تعمل بنسبة إشغال 50% من طاقتها الإجمالية منذ يونيو 2020، وأكثر من 95% من نزلاء الفنادق هم من السكان المحليين.

وأشارت إلى أنه مع تباطؤ النشاط في أشهر الشتاء والتي تعتبر أقل جاذبية للعملاء المحليين، عملت الإدارة بسرعة في تحديد حجم الأعمال من خلال الإغلاق الكامل المؤقت لثلاثة فنادق.

وأدى هذا القرار إلى تسجيل أرباح تشغيلية بالنسبة للغرف المتاحة بقيمة 44 جنيهًا مصريًا والحفاظ على تحقيق إيرادات تشغيلية إيجابية بقيمة 9.7 مليون جنيه مقابل 96.7 مليون جنيه خلال الربع الأول 2020، وفقا للبيان.

وواصلت أسعار الغرف في الصعود لتسجل 1157 جنيهًا في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 1077 جنيهًا مصريًا في الربع الأول من عام 2020، بينما انخفضت معدلات الإشغال بنسبة 60.2% لتصل إلى 26% في الربع الأول من عام 2021 مقابل 64% في الربع الأول من 2020.

وقالت الشركة إن الجونة تعمل بنسبة 40% فقط من الطاقة التشغيلية للغرف ولوحظ اهتمام كبير من منظمي الرحلات المحلية في الربع الثاني من عام 2021 بعد الحملات الترويجية المكثفة.

وواصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي في الجونة، فارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6% لتصل إلى 177.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021 مقابل 168.3 مليون جنيه في الربع الأول من 2020، وفقا لبيان الشركة.

وارتفعت إجمالي إيرادات الجونة بنسبة 23.8% لتصل إلى 976.2 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2021 مقابل 788.6 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2020.