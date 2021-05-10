أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي بين 25 قرشا وجنيه، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضر:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.

البصل بين 1.5 و3.7 جنيه.

الكوسة بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.