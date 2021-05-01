تراجع الطماطم وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الطماطم والفاصوليا، فيما ارتفعت أسعار الفاصوليا، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور مقارنة بأمس.

وانخفضت أسعار الطماطم بقيمة 25 قرشًا، والفاصوليا بقيمة 50 قرشًا، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة 50 قرشًا.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه بتراجع 25 قرشًا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه بزيادة 50 قرش.

الفاصوليا بين 4 و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرش.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و7.75 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.