تراجع أسعار الذهب العالمية في نهاية جلسة التداولات

09:46 ص السبت 01 مايو 2021
تراجع أسعار الذهب العالمية في نهاية جلسة التداولات

أسعار الذهب

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر الأوقية 1769.1 دولار بتراجع نسبته 0.17%، مقارنة ببداية التعاملات.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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