تراجع أسعار الذهب العالمية في نهاية جلسة التداولات
09:46 ص السبت 01 مايو 2021
القاهرة- مصراوي:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر الأوقية 1769.1 دولار بتراجع نسبته 0.17%، مقارنة ببداية التعاملات.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
226531
عدد المصابين
-
170008
عدد المتعافين
-
13278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
151093581
عدد المصابين
-
128421128
عدد المتعافين
-
3178093
عدد الوفيات
إعلان