تراجع أسعار الذهب العالمية في نهاية جلسة التداولات

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر الأوقية 1769.1 دولار بتراجع نسبته 0.17%، مقارنة ببداية التعاملات.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.