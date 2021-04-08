زيادة البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم

كتبت – شيماء حفظي:

تباين أداء أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور، حيث ارتفع البلطي والكابوريا، بينما تراجع الجمبري والمكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بسوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و 23 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، ليفقد من سعره 30 جنيها في يومين.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 60 و70 جنيهًا، فيما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري اليوم ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.