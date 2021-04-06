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أسعار الذهب العالمي ترتفع مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء

10:11 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمي ترتفع مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمي ترتفع مع بداية جلسة اليوم الثل


كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، بنسبة بلغت 0.10%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبلومبرج، سجل سعر الأوقية 1729.9 دولار في تمام الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت 1728.2 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية.

أسعار الذهب أوقية الذهب الذهب اليوم

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