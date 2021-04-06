أسعار الذهب العالمي ترتفع مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، بنسبة بلغت 0.10%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
ووفقا لبلومبرج، سجل سعر الأوقية 1729.9 دولار في تمام الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت 1728.2 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية.
الخبر التالى:تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
205732
عدد المصابين
-
156574
عدد المتعافين
-
12210
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان