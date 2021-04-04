ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أبريل الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الاثنين 26 أبريل وحتى الأربعاء 28 أبريل، على أن يتم تقسيم الوزارات والجهات المختلفة على الأيام الثلاثة، وفقا لما قالته الوزارة عبر بيان سابق.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، بما يتسق مع جهود الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، في بيان سابق، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ومايو 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الاثنين 26 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 27 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 28 أبريل.

ولم تعلن وزارة المالية للجمهور عن ما هي الوزارات والجهات الموزعة على كل يوم من الأيام الثلاثة، وذلك بعد اختلاف التوزيعة عن الشهور السابقة.

كما خصصت وزارة المالية يوم الخميس 29 أبريل لصرف مرتبات العاملين بجميع الوزارات والجهات الأخرى الذين لم يصرفوا رواتبهم في الأيام الثلاثة.

وطالبت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.