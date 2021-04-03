تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في بداية الأسبوع
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.
ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.1 و1.9 جنيه.
البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
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