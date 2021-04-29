أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات للجرام في مصر بتعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراجع الجرام 4 جنيهات، مقارنة بالصباح.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 774 جنيهًا مقابل 778 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الصباح.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 663 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 885 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6192 جنيهًا.
وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 20 دولار، وسجل سعر الأوقية 1761.1 دولارا، في الساعة :134 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
225528
عدد المصابين
-
169308
عدد المتعافين
-
13219
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
150189056
عدد المصابين
-
127725334
عدد المتعافين
-
3162701
عدد الوفيات
إعلان