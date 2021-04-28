تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 1.1%، إلى مستوى 10475 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.98%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 39.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 32.05 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 7.2 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.62%، إلى مستوى 10591 نقطة.