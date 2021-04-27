1050 جنيهًا للعلبة.. تعرف على أسعار الكحك في 4 محلات شهيرة

كتبت- شيرين صلاح:

تستعد المحلات خلال الأيام الحالية لطرح الكحك والبسكويت مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وبحسب توقعات علاء عبد عيسى، نائب رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، فإن أسعار الكحك سترتفع هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و25%، وذلك لزيادة أسعار السمن والدقيق.

ونشرت بعض المحلات الشهيرة أسعار الكحك والبسكويت، ويرصد مصراوي أسعار الأصناف المختلفة في 3 محلات شهيرة.

1-حلواني العبد:

*الكحك:

-علبة كحك سادة 32 قطعة 120 جنيهًا.

-علبة عجمية 32 قطعة 120 جنيهًا.

-علبة كحك فسدق 32 قطعة 180 جنيهًا.

-علبة كحك ملبن 32 قطعة 120 جنيهًا.

-علبة كحك سادة 16 قطعة 60 جنيهًا.

-علبة كحك ملبن 16 قطعة 60 جنيهًا.

-علبة كحك عجمية 16 قطعة 60 جنيهًا.

-علبة كحك فسدق 16 قطعة 90 جنيهًا.

-علبة كحك مشكل 32 قطعة 130 جنيهًا.

-علبة كحك مشكل 16 قطعة 65 جنيهًا.

-علبة غريبة بالوز 72 قطعة 160 جنيهًا.

-علبة غريبة بالوز 36 قطعة 80 جنيهًا.

-علبة منين سادة 64 قطعة 110 جنيهًا.

-علبة منين عجوة 52 قطعة 110 جنيهًا.

-علبة منين سادة 32 قطعة 60 جنيهًا.

-علبة منين عجوة 26 قطعة 60 جنيهًا.

*البسكويت:

-علبة بسكويت برتقال 72 قطعة 105 جنيهات.

-علبة بسكويت جوز الهند 72 قطعة 105 جنيهات.

-علبة بسكويت سادة 72 قطعة 105 جنيهات.

-علبة بسكويت بقطع الشيكولاته 60 قطعة 110 جنيهات.

-علبة بسكويت سادة 36 قطعة 55 جنيهًا.

-علبة بسكويت برتقال 36 قطعة 55 جنيهًا.

-علبة بسكويت جوز هند 36 قطعة 55 جنيهًا.

-علبة بسكويت شيكولاته 72 قطعة 105 جنيهات.

-علبة بسكويت شيكولاته 36 قطعة 55 جنيهًا.

-علبة بسكويت مشكل 60 قطعة 115 جنيهًا.

-علبة بسكويت مشكل 30 قطعة 60 جنيهًا.

-علبة بسكويت مشكل كيلو 110 جنيهات.

*بيتي فور:

-علبة بيتي فور ممتاز 56 قطعة 130 جنيهًا.

-علبة بيتي فور مكسرات 56 قطعة 170 جنيهًا.

-علبة بيتي فور ممتاز 28 قطعة 65 جنيهًا.

-علبة بيتي فور بالمكسرات نصف كيلو 85 جنيهًا.

-علبة بيتي فور مشكل كيلو 125 جنيهًا.

-علبة بيتي فور مشكل 1.5 كيلو 190 جنيهًا.

-علبة بيتي فور مشكل 2 كيلو 250 جنيهًا.

-علبة بيتي فور مشكل 3 كيلو 400 جنيه.

-علبة بيتي فور مشكل 4 كيلو 550 جنيهًا.

-علبة بيتي فور مشكل 6 كيلو 980 جنيهًا.

-علبة كحك مشكل صفيح 625 جنيهًا.

2-حلواني تسيباس:



*كحك:

-كيلو كحك سادة 120 جنيهًا.

-كيلو كحك ملبن 145 جنيهًا.

-كيلو كحك عجوة 145 جنيهًا.

-كيلو كحك عجمية 155 جنيهًا.

-كيلو كحك فسدق 265 جنيهًا.

-كيلو كحك جوز 210 جنيهات.

-كيلو كحك بندق 245 جنيهًا.

-كيلو غريبة سادة 140 جنيهًا.

-كيلو غريبة بندق 245 جنيهًا.

-كيلو غريبة فسدق 265 جنيهًا.

-كيلو معمول عجوة فسدق 210 جنيهات.

*بسكويت:

-كيلو بسكويت نشادر 120 جنيهًا.

-كيلو بسكويت جوز هند 130 جنيهًا.

-كيلو بسكويت كوكتيل 130 جنيهًا.

-كيلو بسكويت برتقال 130 جنيهًا.

-كيلو بسكويت شيكولاته 130 جنيهًا.

-كيلو بسكويت فسدق مغطى بالشيكولاته 230 جنيهًا.

-كيلو بسكويت كوكتيل محشو شيكولاته 150 جنيهًا.

-كيلو بسكويت زبدة 135 جنيهًا.

-كيلو بيتي فور أبيض 159 جنيهًا.

-كيلو بيتي فور شيكولاته 159 جنيهًا.

-كيلو بيتي فور كوكتيل 159 جنيهًا.

-كيلو بيتي فور لوكس 210 جنيهات.

3-لابوار:

-كيلو كحك سادة 160جنيهًا.

كيلو كحك عجوه 150 جنيهًا.

-كيلو كحك عجمية 180 جنيهًا.

-كيلو كحك جوز مطحون وملبن 190 جنيهًا.

كيلو كحك جوز-عين جمل 250 جنيهًا.

-كيلو كحك فسدق 300 جنيه.

- كيلو بيتي فور ابيض 210 جنيهات.

-كيلو بيتي فور العيد شيكولاته 210 جنيهات.

-كيلو غريبة 210 جنيهات.

- بسكويت شاي أبيض علبة متوسطة 74 جينهًا.

-بسكويت شاي شيكولاته علبة متوسطة 74 جنيهًا.

-بسكويت شاي "أبيض.شيكولاته.قرفه"علبة كبيرة 143 جنيهًا.

-علبة كحك سادة صغيرة 18 جنيهًا.

-علبة كحك صغيرة عين جمل وقرفه 250 جنيهًا.

4-نولا:

-علبه كيلو ١٧٠جنيهًا.

-علبه ٢ كيلو ٣٢٠ جنيهًا.

-علبه ٣ كيلو ٤٨٥جنيهًا.

-علبه ٤ كيلو ٨٨٠ جنيهًا.

-علبه ٤ كيلو VIP ١٠٥٠ جنيهًا.