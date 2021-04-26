1750 جنيهًا زيادة في الطن.. لماذا رفعت شركة حديد عز أسعار الصاج؟

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة حديد عز أمس الأحد زيادة أسعار المسطحات "الصاج" بنحو 1750 جنيهًا للطن، على أن يتم التطبيق في أول مايو المقبل.

وبعد الزيادة المعلنة يصبح سعر طن المسطحات 18155 جنيه، بعد إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد عز رفعت أسعار المسطحات، نظرا لزيادة أسعارها بالبورصات العالمية.

وأضاف الزيني، أن زيادة السعر يرجع إلى زيادة الطلب عليه من بعض الدول الكبرى مثل الصين مما أدى إلى زيادة سعره حاليا.

وذكر الزيني، أنه على الرغم من زيادة أسعار المسطحات اعتبارا من بداية مايو، إلا أنه يتوقع استقرار أسعار الحديد الشهر المقبل نظرا لحالة الركود الكبيرة بسوق الحديد.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا بين 12700 و13650 جنيه، ويتراوح متوسط سعر الطن للمستهلك 13200 و13850 جنيه، بحسب الزيني.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.