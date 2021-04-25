توقعات بارتفاع أسعار كحك العيد 25% هذا العام بسبب زيادة السمن والدقيق

كتبت- شيرين صلاح:

قال علاء عبد عيسى، نائب رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إنه يتوقع ارتفاع أسعار الكحك بنسبة تتراوح بين 20 و25% هذا العام.

وأرجع عيسى توقعاته بزيادة أسعار الكحك إلى ارتفاع أسعار الزيوت والسمن هذا العام بالأسواق مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت أسعار زيت الطعام ارتفاعات مستمرة في الأسواق، منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الخام عالميًا.

وقال جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار زيت الطعام والمسلي الصناعي ارتفعت تدريجيا في الأسواق بنحو 25% منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وتستورد مصر أكثر من 87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط، وفقا لمصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف عمران، أن سعر زجاجة الزيت ارتفع إلى 18 جنيهًا مقابل 14 جنيهًا، وسعر زجاجة الزيت المسلي العبوة الكيلو بين 23 و24 جنيهًا مقابل 19 جنيهًا، وفقا لقول عمران.

كما ارتفعت أسعار الدقيق بالأسواق إلى 9 جنيهات للكيلو مقابل 7 جنيهات، بحسب عمران.

ووفقا لقول عمران في وقت سابق، فإن زيادة أسعار الدقيق جاءت بعد زيادة أسعار القمح عالميا، حيث تستورد مصر بين 50 و60% من احتياجاتها من القمح من الخارج.

وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، إن سعر كيلو السمن ارتفع إلى 120 جنيهًا هذا العام مقابل سعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

ويأمل عيسى، أن تكون حركة البيع في موسم عيد الفطر أفضل من موسم العام الماضي، حيث سببت أزمة كورونا خسائر كبيرة للتجار خلال العام الماضي نتيجة تراجع المواطنين عن شراء بعض الرفاهيات من بينهما الحلويات.