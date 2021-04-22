الضرائب تعلن استمرار العمل بـ 3 مراكز يومي الجمعة والسبت

05:00 م الخميس 22 أبريل 2021
الضرائب تعلن استمرار العمل بـ 3 مراكز يومي الجمعة والسبت

مصلحة الضرائب المصرية

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار العمل في عدد من المراكز، خلال يومي العطلة الأسبوعية، للتيسير على الممولين من الأشخاص الاعتباريين وخاصة مع قرب انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لهم في 30 أبريل الجاري.

وقال في بيان اليوم الخميس إنه تقرر استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وبقطاع الأموال (مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة، ومأمورية الشركات المساهمة بالإسكندرية، ومأمورية استثمار القاهرة، ومأمورية استثمار الإسكندرية، ومأمورية استثمار الأقصر)، على مدار اليوم صباحًا خلال مواعيد العمل الرسمية، ومساء بعد الإفطار.

وأشار إلى استمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، حيث تفتح هذه المراكز والمأموريات أبوابها لتقديم الدعم الفني لكافة الممولين من الأشخاص الاعتباريين ممن يرغبون في تلقي المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر الإقرارات الضريبية

الخبر التالى:

الحكومة تعتزم إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 965 مليار جنيه العام المقبل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة جنوبا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا