أسعار الذهب في السوق المحلي تتراجع خلال تعاملات مساء الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، وهبط سعر الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه تعاملات الصباح.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 779 جنيهًا مقابل 780 جنيهًا في الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6232 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بنسبة 0.33%؛ ليسجل سعر الأوقية 1787.83 دولار، في الساعة 4:05 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.