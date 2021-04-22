أسعار الذهب في السوق المحلي تتراجع خلال تعاملات مساء الخميس

04:24 م الخميس 22 أبريل 2021
أسعار الذهب في السوق المحلي تتراجع خلال تعاملات مساء الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، وهبط سعر الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه تعاملات الصباح.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 779 جنيهًا مقابل 780 جنيهًا في الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6232 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بنسبة 0.33%؛ ليسجل سعر الأوقية 1787.83 دولار، في الساعة 4:05 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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