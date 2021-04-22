ارتفاع الطماطم وتراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

10:31 ص الخميس 22 أبريل 2021
ارتفاع الطماطم وتراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم 70 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 1.5 و3.5 جنيه.

بينما تراجعت أسعار كيلو البصل، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي بين 4 قروش و50 قرشا، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 70 قرشا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع 4 قروش.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

أسعار الخضر سوق العبور أسعار الفاكهة

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