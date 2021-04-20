ارتفاع أسعار عدد من الخضروات في سوق الجملة بالعبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والفاصوليا، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي والفلفل الرومي البلدي بين 25 قرشا وجنيهين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر الباذنجان البلدي 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 2 و4.5 جنيه، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات