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أسعار الأسماك تستقر والبلطي يتراجع جنيها خلال أسبوع

12:51 م الجمعة 02 أبريل 2021
أسعار الأسماك تستقر والبلطي يتراجع جنيها خلال أسبوع

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية، في تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى أسعار الجمعة الماضي، في سوق العبور، بينما تراجع سعر البلطي.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليتراوح اليوم بين 20 و23 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية السمك البلطي سوق العبور

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