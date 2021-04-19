بعد قفزة كبيرة.. أسعار الذهب في مصر تعود للتراجع خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين بقيمة طفيفة، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب قفزت في السوق المحلي خلال تعاملات صباح اليوم، وصعد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 776 جنيهًا مقابل 777 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 665 جنيهًا، والذهب عيار 24 نحو 887 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6202 جنيه.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب نحو 2.1 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.12%؛ ليسجل سعر الأوقية 1774.32 دولار، في الساعة 3:15 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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