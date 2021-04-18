بعد ارتفاعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب بمصر سادس أيام رمضان

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 772 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا، والذهب عيار 24 نحو 872 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6176 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.