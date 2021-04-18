تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

10:10 ص الأحد 18 أبريل 2021
تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك الأسماك سوق العبور

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