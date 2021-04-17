تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في خامس أيام رمضان

10:45 ص السبت 17 أبريل 2021
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في خامس أيام رمضان

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم، جنيها واحدا في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو الجمبري اليوم، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا بين 30 و130 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار السمك المأكولات البحرية الأسماك

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