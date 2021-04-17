تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في خامس أيام رمضان
كتبت- دينا خالد:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم، جنيها واحدا في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.
واستقر سعر كيلو الجمبري اليوم، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.
وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا بين 30 و130 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
212961
عدد المصابين
-
161031
عدد المتعافين
-
12570
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
138744596
عدد المصابين
-
111451413
عدد المتعافين
-
2983152
عدد الوفيات
إعلان