ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور ثالث أيام رمضان

10:24 ص الخميس 15 أبريل 2021
ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور ثالث أيام رمضان

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، ثالث أيام رمضان، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا.

وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا بين 300 جنيه و370 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا بين 30 و130 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

سوق العبور أسعار الأسماك سمك البلطي

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