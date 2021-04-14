الضرائب: إحالة الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية للنيابة بدءا من غدٍ

كتب- مصطفى عيد:

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم اعتبارا من غدٍ منتصف أبريل الحالي إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، والتي كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها اعتبارا من منتصف شهر فبراير الماضي.

وأشار عبد القادر، في بيان للمصلحة اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وشدد على أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من دعم الصادرات، وكذلك التعامل مع جهات الدولة، ومن أول يناير المقبل لن تستفيد أيضًا من رد ضريبة القيمة المضافة.

وكانت وزارة المالية ومصلحة الضرائب أعلنتا تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية مؤخرا من خلال إلزام 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بالانضمام لها بدءا من منتصف فبراير، وذلك بعد أن تم تطبيق المرحلة الأولى من خلال إلزام 134 شركة بدءا من منتصف نوفمبر الماضي.

كما أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا، في فبراير الماضي، بإلزام باقي الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021، والتي يبلغ عددها 2300 شركة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم 85 لسنة 2021، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة.

وأشار إلى أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين، يمكن لممثلي الشركات زيارته، على النحو الذي يساعدهم في الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن إنشاء مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين جاء تنفيذا لتعليمات مشددة لوزير المالية بضرورة قيام مصلحة الضرائب بتذليل كل العقبات التي قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أن مركز الخدمة يضم فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفني والميداني للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التي تواجههم للانضمام للمنظومة.

وقال عبد القادر إن فريق عمل مركز خدمة منظومة الفاتورة الإلكترونية يتولى استلام مستندات تسجيل الممول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال بريد إلكتروني للممول بعنوان الموقع الإلكتروني الذي يستلزم دخول الممول عليه لتفعيل انضمامه إلى المنظومة.

وأضاف أن فريق العمل يقوم بمتابعة انضمام الممول للمنظومة وتذليل أية عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام، كما يتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفية، مؤكدا أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعما فنيا للشركات على أرض الواقع.

وأشار عبد القادر إلى أنه يمكن للممولين التواصل بشأن المنظومة من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395) أو البريد الإلكتروني einvoice@eta.gov.eg