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أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:33 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، متأثرا بانخفاض المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 758 جنيهًا مقابل 760 جنيهًا، بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 650 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 866 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6064 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 5,6 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.33%؛ ليسجل سعر الأوقية 1727.08 دولار، في الساعة 12:25 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب اليوم جرام الذهب

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