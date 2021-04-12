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أسعار الذهب في مصر تتراجع بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

04:28 م الإثنين 12 أبريل 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بشكل طفيف، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 760 جنيهًا مقابل 761 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 651 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 869 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 8.6 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.49%، ليسجل سعر الأوقية 1735.2دولار، في الساعة 4:25 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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