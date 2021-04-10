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أسعار السمك البلطي ترتفع وانخفاض الجمبري بسوق الجملة في بداية الأسبوع

10:56 ص السبت 10 أبريل 2021
أسعار السمك البلطي ترتفع وانخفاض الجمبري بسوق الجملة في بداية الأسبوع

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم، بسوق الجملة بالعبور، ليتراوح اليوم بين 20 و22 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 60 و75 جنيهًا، فيما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري اليوم ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار السمك السمك البلطي الجمبري سوق الجملة سوق العبور

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