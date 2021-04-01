وزير قطاع الأعمال: لا نية لتغيير مجالس إدارات القوابض التابعة للوزارة

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لا نية لتغيير أي مجلس إدارة في الشركات القابضة التابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح توفيق، لمصراوي، أن مجالس إدارات الشركات التابعة له وهي 8 شركات قابضة مستمرة في عملها، مشيرا إلى أن التغيير الذي يطرأ فقط هو فصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة، فما يحدث هو الإبقاء على مجلس الإدارة مع إجراء تعديل فقط.

وأضاف الوزير أن نتائج أعمال الشركات خلال العام المالي الماضي لم تكن بها مفاجآت، على الرغم من تراجع الأرباح في عدد من القطاعات نتيجة التغيرات العالمية، مثل السياحة والشحن، فالخسارة التي تحققت "متوقعة".

"لا يمكن وصف أداء العام المالي الماضي بأنه سيء، إلا إذا كان يمكننا منع الخسارة ولم نمنعها، أسعار الألومنيوم هبطت جدًا عالميا فتحولت الشركة إلى الخسارة 1.6 مليار جنيه خسارة بدلا من مكسب 500 مليون جنيه، نتيجة ظروف الصناعة العالمية، نفس الأمر في نشاط الحاويات خسرنا نحو 600 مليون جنيه من أرباح الشركات، وفي شركات الغزل حققت الشركات نفس مستوى خسائر العام السابق ولم ترتفع خسائر الشركات"، بحسب البيان.

ووفقا لبيان من الوزارة سابقا، بلغ صافي الأرباح للشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة 4.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3%، فيما حققت الشركة القابضة- بصورة مستقلة- صافي ربح 2.2 مليار جنيه.

فيما تماسكت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وحققت انخفاضا في صافي ربح العام المالي 2019-2020 بنسبة 49% مقارنة بالعام المالي 2018-2019، لتحقق 501 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام.