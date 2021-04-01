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تراجع البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:01 ص الخميس 01 أبريل 2021
تراجع البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 1.5 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا بين 300 جنيه و380 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك الجمبري سوق العبور السمك البلطي

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