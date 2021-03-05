"شعبة العطارة" تكشف حقيقة زيادة أسعار ياميش رمضان والمخزون
كتبت – شيرين صلاح:
قال شادي الكومي، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، اإن مخزون السلع الغذائية وتحديدًا الياميش الرمضاني والعطارة والمكسرات جيد جدًا ولا يوجد أي عجز في المنتجات، وأن معظم الحاويات دخلت السوق المصري، والمتبقي موجود في الموانيء حاليًا وسيصل للتجار خلال أسبوع.
وأضاف "الكومي"، في بيان اليوم الجمعة، أن الأسعار شهدت زيادات تتراوح بين 5 و15% لمعظم الأصناف، مشيرًا إلى أن التجار استوردوا الياميش والمكسرات والعطارة وجاري تجهيزها استعدادا لشهر رمضان المبارك ومتبقي بعض الأصناف دخلت الموانيء المصرية وجاي تفريغها، ليتم توزيعها علي المحلات التجارية.
ولفت نائب رئيس الشعبة إلى أن البضائع شهدت تأخرا كبيرا في الوصول للموانيء المصرية نتيجة ظروف كورونا وتدكس الحاويات في الموانئ، فضلًا عن إرتفاع أسعار البضائع بالدول الموردة لمصر.
وأوضح "الكومي"، أن ٨٠% من مستلزمات العطارة مستوردة من الخارج خاصة من دول شرق اسيا مثل الهند واندونيسيا وكذا فيتنام وسوريا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تأخر وصول البضائع هذا العام تسبب في تأخر موسم البيع، حيث كان مبكرًا في الأعوام السابقة.
وقال إٔن الشعبة بصدد عقد اجتماع مع هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور لبحث سبل تلافي المشكلات بين التجار والهيئة وتحديدًا المتعلقة بالافراج نتيجة اشتراطات الهيئة مؤخرًا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
184755
عدد المصابين
-
142610
عدد المتعافين
-
10871
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
116194748
عدد المصابين
-
91853924
عدد المتعافين
-
2580476
عدد الوفيات
إعلان